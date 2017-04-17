Sabacıların Gelini 2 Küçük Çocukla Birlikte 13 Saatlik Zorlu Yolculuğa Çıktı!

İş adamı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, uçakla 13 saat süren bir yolculuğa çıktı. Uçak hareket etmeden çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Pınar Sabancı'yı görenler haline neredeyse acıdı.

YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Yakında sınavları olan ve uçakta çalışmayı düşünen Sabancı'nın hayalleri, daha uçağa bindiği ilk dakikalarda yerle yeksan oldu. İki çocuğunu da kucağına alan Sabancı, Instagram paylaşımıyla yolculuk sırasında çocuklarının çıkaracağı seslerden dolayı yolculardan özür diledi.

KULAKLIK TAKIMLARINI TAVSİYE EDERİZ

İşte Pınar Sabancı'nın paylaşımına eklediği not:

Hayaller yol boyu ders çalışmak, sınavlarıma hazır olarak inmek. Gerçekler; 2 çocukla 13 saatlik uçuş sonucunda hafiften delirmek. Şimdiden yarattığımız geçiçi rahatsızlıktan dolayı, diğer yolculardan özür diler, seyahat boyunca kulaklık takmalarını tavsiye ederiz.



