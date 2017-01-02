Saatte 20 Bin Balığı Boylarına Göre Ayıracak Makine Tasarladı

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen, saatte 20 bin balığı boylarına göre ayırabilen "Yavru Balık Boylama Makinesi" yaptı.



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlüt Beyribey Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Bilen tarafından tasarlanan "Yavru Balık Boylama Makinesi" adlı çalışmalarına da Türk Patent Enstitüsünce (TPE) patent verildiğini bildiren Aydın, bu sürecin 2 yılda tamamlandığını anlattı.



Çalışma sayesinde zamandan tasarruf edileceğini belirten Aydın, şunları söyledi:



"Türkiye'de yetiştirme yoluyla balık üretimi yıllardır yapılmaktadır. Türkiye'de 2015 yılı itibariyle 106 bin tonu alabalık diğerleri ağırlıklı olarak levrek ve çipura olmak üzere 240 bin ton civarında üretimimiz vardır. Balıklarda ekstra olarak boylama da önemlidir. Boylamanın teknolojik olarak yapılması hem sürat hem de zayiatı önleme bakımından önem arz etmektedir. Üretilen makine en küçük yavrudan başlamak üzere 40 grama kadar olan balıkları boylamaktadır."



Makine sayesinde balıkların 3 farklı boya ayrıldığını ifade eden Aydın, "Saatte 20 bin balığı boylamaktadır. Şu ana kadar bu hızda bir makine üretilmedi. Bu nedenle bu makine bir ilktir. Çok isabetli bir gramajla ayırmaktadır. Hata payı yoktur. Bu özelliğiyle de oldukça tesirlidir. 7 yıl incelemesiz olarak bu patent verilmiştir. İnşallah sektöre ve Türkiye'ye hayırlı olur." dedi.



Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen ise balıkçılıkta, balık aşılamak, yemlemek ve balıkları boylama alanlarının çok önemli olduğunu vurguladı.



Levrek ve çipurada boylama işleminin ikinci planda kaldığını belirten Bilen, "Alabalıklar boylanmadığı zaman birbirini yeme, küçük balıkların yem alamamasından kaynaklanan büyüyememe gibi sıkıntılar oluyor. Bunu gidermek için biz balıkları her ay boyluyoruz. Sistemin benzeri piyasada mevcut. Bütün alabalıkların boylama işlemi kafa arkasındaki genişliğe göre yapılır. Çünkü balıkları tartmak gibi bir şansınız yok. Sistemin piyasada olanlardan en büyük farkı içerisinde iki tane motor var. Bu motorlardan bir tanesi su sağlıyor." diye konuştu.