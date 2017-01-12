Saakaşvili'nin Partisinde Çatlak

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin bazı önemli isimleri partiden ayrıldı.



Parti üyelerinin, Birleşik Ulusal Hareketinin 20 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan kongresi ve partinin geleceği gibi meselelerde yaşanan anlaşmazlık üzerine ayrılık kararı aldığı bildirildi.



Birleşik Ulusal Hareketinden ayrılan 21 milletvekili, Tiflis merkez ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Saakaşvili'yi partiyi şahsen yönetmeye çalışmakla suçlayarak, uzun yıllardır emek verdikleri partiden ayrılmanın zor olduğunu, öte yandan ülkenin geleceği için bu üzücü kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.



Geçen hafta cezaevinden tahliye olan eski Tiflis Belediyesi Başkanı Gigi Ugulava, "Bu partinin yıkılmasının tek sorumlusu var. O da bu partiyi kuran kişidir. Bunu üzülerek söylüyorum, Saakaşvili 2002 yılında halkı birleştiren Saakaşvili değil artık." ifadesini kullandı.



Ugulava, Gürcistan'da ekonomik koşulların ağır olduğunu, bu konuda hükümete karşı mücadele başlatılması gerektiğini belirterek, son dönemde krizin aşılması yönünde çaba gösterildiğini, ancak bunun başarıya ulaşmadığını savundu.



Diğer üyeler de eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili'yi, hükümeti etkilemek, ülkeyi zor duruma düşürmekle suçladı. Üyeler, Birleşik Ulusal Hareketinden ayrıldıklarını, öte yandan Gürcistan'ın geleceği için önemli konularda parti ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.



Birleşik Ulusal Hareketinin 150 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekili bulunuyordu.



Kongre anlaşmazlığı



Birleşik Ulusal Hareketi yetkilileri, geçen yıl 2017'de kongre düzenlenmesine karar vermişti.



Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan, dolayısıyla kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketine başkanlık yapma hakkını kaybeden Saakaşvili, 7 bin delegenin katılacağı bir kongre düzenlenmesi gerektiğini savunmuştu.



Partinin öne çıkan isimleri ise kongreye binlerce kişinin katılmasının uygun olmadığını ve yeni bir genel başkan belirlenmesi gerektiğini söylüyordu.



Kongre konusunda 30 Kasım 2016'da Birleşik Ulusal Hareketi Siyasi Konseyi toplantısı düzenlenmiş, 50 delegenin katıldığı toplantıda 20 Ocak'ta yapılması öngörülen kongreye 7 bin delegenin katılması, yeni genel başkan seçilmemesi yönünde karar alınmıştı.



Gürcistan'da geçen yıl yapılan genel seçimlerde Birleşik Ulusal Hareketi, yüzde 26,69 oranında oy almıştı.