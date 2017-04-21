Saadet Partisi Yusufeli İlçe Başkanı Sucu İstifa Etti

Saadet Partisi'nin Yusufeli İlçe Başkanı Talip Sucu ve yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü istifa etti.



Sucu, yaptığı yazılı açıklamada, 11 yıldır ilçe başkanlığını yapmakta olduğu Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.



Saadet Partisinin aidiyet ve ünsiyet duygularını yitirdiğini savunan Sucu açıklamasında şunlara yer verdi:



"Erbakan hocamızın vefatından sonra yaşadığımız genel merkezimizin en tepe noktasındaki bir dizi yanlışlıklar partimize ve milli görüş hareketine çok zarar verdiğini müşahade ettik.



Özellikle bu dönemde Dr. Fatih Erbakan beyin duruma müdahil olarak ortaya koymuş olduğu duruş, basiret ve ferasetle Erbakan Vakfını kurmuş ve merhum babası Erbakan hocamız gibi herkesi kucaklayarak bir araya getirmeyi başarmıştır.



Bu durum bizleri son derece memnun etmiş ve heyecanlandırmıştır. Bizler Dr. Fatih Erbakan beyin Erbakan Vakfı çatısı altında yaptığı ve yapacağı çalışmalarla milli görüş hareketini hak ettiği yere getirecek, yeniden aziz milletimizin hizmetine sokacak ve bu aziz millet Dr. Fatih Erbakan beyin liderliğindeki milli görüş hareketiyle lider bir Türkiye, islam birliği ve yeni bir dünyayı mutlaka kuracaktır."