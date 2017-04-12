Saadet Partisi'nden Kgd'ye Ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Sadık Kar ve beraberindekiler, Karaelmas Gazeteciler Derneği'ni (KGD) ziyaret etti.



Kar, ziyarette yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da partisinin "hayır" kararı aldığını anımsatarak, cumhurbaşkanının büyük yetkilere sahip olacağı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.



KGD Başkan Vekili Mustafa Emen de ziyaretten dolayı Kar'a teşekkür etti.