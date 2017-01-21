Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu Konya'da

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Amerika'nın Türkiye'nin kalkınmasını istemediğini söyledi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından bir otel salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Karamollaoğlu, Amerika'nın, Türkiye'nin enerji kaynaklarına hakim olmak istediğini belirterek, "Amerika, çok stratejik madenler varsa oraları ellerinde bulundurmak istiyor. Ayrıca stratejik bölgelerde hakimiyet kurmak istiyorlar. Birde bizim kalkınmamızı istemiyorlar. Batı kendi menfaati söz konusu olduğu zaman koyduğu prensiplerin tamamını çiğnemekten çekinmez. Türkiye dostmuş, ne dostu. Başbakan Cumhurbaşkanı bağırıyor, hem dostuz diyorsunuz hem de bizim memleketimizde kan döken teröristleri destekliyorsunuz" dedi.



Karamollaoğlu, radikal İslami akımların da Amerika tarafından ortaya çıkarıldığını dile getirerek, "El-Kaide ve IŞİD'i Amerika kurdu. Amerika'da şimdi bir sürü adam var. Bunlar çıkıp televizyonlarda konuşuyor. Bunlar CIA'nın adamları. Bunlar Amerika'nın önemli diplomatları, bunu biz ürettik diyorlar ama kimse dinlemek istemiyor. Ne için Müslümanlar arasında fitne çıkarıp bu bölgeyi yok etmek onların emellerini hizmet etmek için" şeklinde konuştu.



Konya sanayisinin Anadolu'da ilk çalışmaya başlayan sanayilerden olduğuna değinen Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız buraya verdiği önemden dolayı kendisi bir motor profesörü olduğu için ilk motor fabrikasını İstanbul'da kurmasını rağmen büyük yatırım hamlesine kalkınma hamlesine başlarken Konya'da başladı. Hem organize sanayi bölgesi hem de TÜMOSAN'ın temelleri burada atıldı" diye konuştu. - KONYA