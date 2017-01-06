Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Divan Toplantısı

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, 2016 yılını değerlendirdi.



Partinin kültür salonunda yapılan divan toplantısında konuşan Yamak, 2017 yılında çalışma hedeflerinin Karamürsel'in tüm mahallelerinde kadın seçmenlere ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti.



Yamak, yeni yılda alınacak etkin kararlarla terör olayları yaşanmadan huzur ve barış içinde bir yıl geçirmeyi temenni etti.



Toplantıya, Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinden Selma Metin, Selma Erenoğlu, Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve partili kadınlar katıldı.