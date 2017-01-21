Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı Telefonla Arayarak AK...

IHAAW200339-GEN/21-01-2017 - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı Telefonla Arayarak AK...

IHAAW200339-GEN/21-01-2017

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 21.01.2017 20: 03: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

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