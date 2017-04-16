Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Oyunu Kullandı
-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona girmesi -Karamollaoğlu'nun oyunu kullanması -Çıkışta Karamollaoğlu'nun açıklama yapması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı.
-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona girmesi
-Karamollaoğlu'nun oyunu kullanması
-Çıkışta Karamollaoğlu'nun açıklama yapması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı.