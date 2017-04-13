Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halk oylamasına ilişkin, "Kutuplaşmaya neden olacak ifadelerden mutlaka kaçınmalı. Çarpıtmalara da girmemeli." dedi.



Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Kadın Kolları İl Divan Toplantısı'ndaki konuşmasında, 15 yıldır Türkiye'ye yol göstermeye gayret ettiklerini söyledi.



Türkiye'nin badireli bir dönemden geçtiğini dile getiren Karamollaoğlu, ülkede hiç istemedikleri halde kutuplaşmalar olduğunu kaydetti.



Temel Karamollaoğlu, halk oylamasının yaklaşmasıyla kutuplaşmanın artırıldığını ifade ederek, "Burada da maalesef biraz iktidar partisindeki arkadaşlarımız bundan medet umuyorlarmış gibi bir intiba doğuyor. Biz aynı ülkede yaşayan insanlarız. 80 milyonun her konuda aynı kanaate gelmesi mümkün değil. Biz bu farklıklarla zenginleşeceğiz. Beğenmediğimiz farklılıklar bizim için ikaz olacak. Bizi doğru karar vermeye yönlendirecek." diye konuştu.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini yineleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:



"Nihayet 3 gün kaldı. Pazar günü referandum yapılacak. Herkes sandığa gidecek ve oylarını kullanacak. Neticede ya hayır ya evet çıkacak. Hangisi çıkarsa 'Ben bunu kabul etmiyorum.' demenin bir faydası var mı? Yok. Kutuplaşmaya neden olacak ifadelerden mutlaka kaçınmalı. Çarpıtmalara da girmemeli. Olmayacak teşebbüslerde de bulunmamalı. Daha birkaç gün önce İstanbul il teşkilatımızın cephesine bir pankart astırabilmek için çabaya girdiler. Düşünüyorum da akıllı bir insan bunu yapar mı, böyle bir teşebbüste bulunur mu? Asılmış olsa ve sonradan indirilseydi ne anlama gelecekti?"



Karamollaoğlu, halk oylamasının gündeme gelmeye başladığı andan itibaren ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, parti genel başkanlarına ulaşarak kanaatlerini paylaştıklarını söyledi.



Bu dönemde halk oylaması değil ülke meselelerinin görüşülmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerinin 15 yılda büyüdüğünü, eğitim ve dış politika alanlarında sorun olduğunu söyledi.



Varlık Fonu, İsrail ve Amerika ile ilişkiler konularında da eleştirilerini dile getiren Karamollaoğlu, "Haklı eleştirileri dikkate alıyoruz. Eğer tenkit haklıysa kulak verip o yanlışı düzeltmek bizim üzerimize bir vecibe olur. Bugün buna rastlayabiliyor musunuz? Ağzınızı açamazsınız." ifadelerini kullandı.