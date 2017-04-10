Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır'da kiliselere düzenlenen saldırılara ilişkin, "Nerede yaşanırsa yaşansın, kimi hedef alırsa alsın ve kimden gelirse gelsin terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Saadet Partisi Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Mısır'da kiliselere düzenlenen saldırıları kınadı.



Mısır halkının acısını yürekten paylaştıklarını belirten Karamollaoğlu, "Nerede yaşanırsa yaşansın, kimi hedef alırsa alsın ve kimden gelirse gelsin terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu saldırıyla bir kez daha görülmüştür ki terör bütün insanlığın ortak acısı, ortak problemidir. Ortak acılar, ortak kararlılıklar gerektirir. Teröre karşı bütün ülkeler samimi ve kararlı bir duruş ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.



Karamollaoğlu, İslam'ı terörle eşdeğer tutma çabalarını eleştirerek şunları kaydetti:



"Oysa İslam dinine göre 'Masum bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir.' Proje ürünü olan birtakım kanlı ve karanlık örgütlerin bu tür insanlık dışı saldırıları üstlenmiş olması bu gerçeği değiştirmez. İster camiyi ister kiliseyi hedef alsın terör terördür. Terörün ırkı, dini ve mezhebi olmaz. Mısır'da gerçekleştirilen hain saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, bir kez daha acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyoruz."