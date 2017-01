Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gerek Necmettin Erbakan'ın gerek kendilerinin istikrarın sağlanması için başkanlık sistemini önerdiklerini belirterek, "Ancak son dönemlerde Erbakan Hocamızın 'Problemler büyüdüğünde toplumu yeniden germemek için bunları bırakın, bizim problemlerimiz ne, o problemleri çözmeye yönelelim' dediğini ben hiç unutmuyorum." dedi.



Karamollaoğlu, beraberindeki heyetle Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti.



Temel Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "İnşallah bu dönemi badiresiz atlatırız. Dünya istesek de istemesek de gözümüzün önünde şekilleniyor ya da şekillendiriliyor. Biz bunun önünde kendi değerlerimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyacak tarzda ya bir tavır alacağız ya da rüzgarın önünde savrulacağız." diye konuştu.



Türkiye üzerinde bir kuşatma hareketi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Kıbrıs'ta problemimiz var, nasıl çözüleceği henüz belli değil. Bize göre çözülmüş bir problem yeniden masaya yatırılarak ayrı bir sıkıntı karşımıza çıkarılıyor. Bütün bu kargaşa arasında bir de Yunanistan'ın darbe teşebbüsünde bulunan askerleri iade etmeme kararı çıktı. Bu da iki ülke arasında ayrı bir gerginlik vesilesi olacak. Bu tavrın hukuki bir tavır olduğu kanaatinde değiliz. Hem Kıbrıs'ta Türkiye'yi zorlamaya hem de bazı noktalarda birtakım ifadeler karşısında pozisyon almaya çalışıyorlar." dedi.



"Bir CHP'li namaza başlasa adam namaz kılmayacak"



Anayasa değişikliği sürecine de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Erbakan Hocamız da biz de prensip itibarıyla istikrarın sağlanması yönünden başkanlık sistemini önerdik. Ancak son dönemlerde Erbakan Hocamızın, 'Problemler büyüdüğünde toplumu yeniden germemek için bunları bırakın, bizim problemlerimiz ne, o problemleri çözmeye yönelelim.' dediğini ben hiç unutmuyorum. 14 yıldır iktidarda bulunanların yapmak isteyip de yapamadıkları tek bir konu var mı? Her kanunu çıkarıyorlar. Bazı aklı evveller 'CHP ile aynı safa düştünüz.' diyor. Adam namaz kılmayacak eğer bir CHP'li namaza başlasa, Allah muhafaza. Böyle şey mi olur? Bu, kendi fikrini savunma cesareti bulamayan, savunamayan bir adamın ortaya koyduğu bir fikirdir."



Türkiye'nin en hızlı ekonomik kalkınmayı, Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olduğu dönemlerde yaşadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Bu, şunu gösteriyor; koalisyon bizatihi kötü bir şey değil, kimin koalisyonda olduğuna bağlı. Tek başına iktidar da her zaman iyi bir şey değil, takip ettiği politikalara bağlı. Biz meseleyi koalisyonlarda değil politikalarda, zihniyetlerde aramak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.



"Memurlara siyaset hakkı verilsin"



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 2010 referandumuna destek verdiklerini belirterek, "Memur-Sen ailesi olarak bizim Türkiye'nin istikrarına ihtiyacımız olduğunu her ortamda ifade ediyoruz. Çünkü Türkiye istikrarı yakalayamazsa, siyasi istikrar olmazsa Türkiye'nin milli geliri büyümüyor, ekonomisi gelişmiyor, krizlere açık bir ülke olarak her defasında sıfır noktasına geri dönüyoruz."



Yalçın, memurlara da siyaset yapma hakkı verilmesi gerektiğini ifade etti.