Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Emperyalist güçler İslamofobi'yi önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti." dedi.



Karamollaoğlu, partisince bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" adlı programda merhum Necmettin Erbakan'ın siyasete atıldığında partililerine çok açık hedefler gösterdiğini söyledi.



Parti olarak yaşanabilir bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirten Karamollaoğlu, "Yaşanabilir Türkiye dediğimiz zaman iki konu çok önemli. Bunlardan biri ahlak ve maneviyatımızı barındıran manevi kalkınma, diğeri de sanayi ve teknolojiden oluşan maddi kalkınmadır. Bir diğer önemli olan da yeniden büyük Türkiye hedefidir. Bu da yeni bir dünya, şahsiyetli bir dış politika, İslam Birliği, D8, D60 ve D160 hedeflerini içerisinde barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.



"El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti"



Dünya gündemine de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Emperyalist güçler İslamofobi'yi önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti. ABD'de şimdi bir sürü adam var ve bunlar çıkıp televizyonlarda konuştu. Bunlar CIA'nın adamları. Bunlar ABD'nin Avrupa'nın önemli diplomatları... Ama kimse dinlemek istemiyor. Ama onlar diyor. Ne için? Müslümanlar arasında fitne çıkarıp bu bölgeyi tarumar etmek ve onların emellerine hizmet etmek için."