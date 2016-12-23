Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'deki duruma ilişkin, "Moskova'da sağlanan ittifak bizi ziyadesiyle sevindirdi. Akan kan Müslüman kanı ve bu kanın durması çok önemli." dedi.



Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesi tarafından Üsküdar Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" başlıklı konferansa katıldı.



Konuşmasında Türkiye ve bölgenin tarihsel sürecine değinen Karamollaoğlu, daha sonra "Milli Görüş" partilerinin siyasi serüvenlerini anlattı.



AK Parti iktidarının yaptığı olumlu icraatları dile getirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "AK Parti Hükümeti'ndeki arkadaşlarımıza, yaptıkları müspet icraatlar için teşekkür ederiz. Başörtüsü sorunu çözüldü. 'Efendim Anayasa'da var, yok' sözleri hikayedir. Sorun çözüldü ve bizim bunu reddedecek halimiz yok. İmam hatip okulları ve Kur'an kursları açıldı ama bunlardan istediğimiz verimi alabiliyor muyuz? Orada soru işareti var. Eğitim meselesinde önemli problemlerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.



Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli sorununun terör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Teröriste karşı silah kullanacaksınız, başka çareniz yok. Ancak 'ben bu sorunu sadece silahla çözeceğim' derseniz, çözemezsiniz. Sorun 1984'te ortaya durduk yere çıkmadı. Birinci Dünya Savaşında Kürtlere ayrı bir devlet teklif edilse de bu Kürtler tarafından kabul görmedi. 1924'ten sonra alınan kararlar isyan oluştursa da bunlar temelde Kürt isyanı değildi, farklı bir gerekçesi vardı. Terörle mücadele edilirken aynı zamanda bölge insanı kucaklanmalıdır. Terör veya ekonomik sebeplerle doğudan gelen göç dalgası da durdurulmalıdır."



Suriye meselesine değinen Karamollaoğlu, "Moskova'da sağlanan ittifak bizi ziyadesiyle sevindirdi. Akan kan Müslüman kanı ve bu kanın durması çok önemli." dedi.



Programa, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, ESAM İstanbul Şube Başkanı Ekrem Arıkan, ESAM eski Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, akademisyenler ve partililer katıldı.