Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Evet, hayır tartışması artık geride kalmalıdır. Zaman ülke meselelerine odaklanma zamanıdır, el ele, gönül gönüle vererek çözümler üretme zamanıdır." dedi.



İriş, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edildiğini anımsattı.



Partisinin referandum öncesi titiz çalışmalar yaptığını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, siyasi parti liderleri ve STK temsilcileri ile görüşerek, çekince ve teklifleri sunduğunu anlatan İriş, şunları kaydetti:



"Referandum öncesi süreçte Saadet Partisi olarak en çok kardeşliğe vurgu yaptık. 'Evet' diyenlerin de 'Hayır' diyenlerin de bu ülkenin evladı olduğu gerçeğini ısrarla, yüksek sesle haykırdık. İtham etmeden düşünmeye davet ettik. İnanıyoruz ki bu birleştirici, kaynaştırıcı üslup çok faydalı oldu. Çünkü hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Memleket meselelerinde farklı düşüncelerin olması tabiidir. Farklı düşünceler, dışlanmanın, ayrışmanın sebebi olmamalıdır. Evet, hayır tartışması artık geride kalmalıdır. Zaman ülke meselelerine odaklanma zamanıdır, el ele, gönül gönüle vererek çözümler üretme zamanıdır. Daha müreffeh daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye'yi geleceğe hazırlanma zamanıdır."



"Asıl hedefimiz 80 milyonun kardeşliğidir"



"Ya bendensin ya düşmansın" düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan İriş, "Asıl hedefimiz 80 milyonun kardeşliğidir, kardeşlik bağlarının sağlamlaştırılmasıdır. Bunun için hak anlayışımızın toplumumuzda sağlam bir yere oturması gerekir. Haklı olan benim gibi düşünmüyorsa da haklıdır. Menfaat ve güç hak sebebi sayılmaz. Bu temel esasları toplumumuzda anlaşılır ve yaşanır hale getirmeliyiz." diye konuştu.



Halk oylamasıyla ilgili CHP'nin AİHM'ye başvuracağının hatırlatılması üzerine İriş, "Birtakım konular gündeme hem geldi tartışıldı ama şu saatten sonra bu hukuki, yasal, helal mi bilmem. Yasal olarak geçti. Zaten altı aydan beri bununla mücadele ediyoruz. Tekrar bu konuya odaklanıp, hep bu tartışmaları yaparak bir yere varamayacağımızı düşünüyoruz ancak teknik heyetler, hukukçular çalışsınlar, devam etsinler. Bütün kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz. Artık önümüze bakalım." dedi.