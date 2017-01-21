Saadet Partisi Bartın Il Divan Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, "Bir Amerikan albayın 'DEAŞ'ı biz kurduk' diye ifade etmiş olması da stratejik ortak diye nitelendirdiğimiz bazı ülkelerin aslında bindiğimiz dalı kesmek için uğraştığını da kaydetmek durumundayız." dedi.



Tongüç, parti binasında düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Aralık'ta bir gece kulübünde yapılan katliamın failinin canlı olarak ele geçirilmesinden dolayı emniyet mensupları olmak üzere ilgili kişileri tebrik ettiğini söyledi.



Katliamın terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını anımsatan Tongüç, "Bu katliamın maşası ele geçtiğine göre bu katliamın planlarını yapanların da ortaya çıkarılacağını ifade etmek istiyorum. DEAŞ teröründen bahsedilmektedir. Bu terör örgütünün nereden nasıl organize olduğu hususunda ciddi bir karmaşa söz konusu olmakla birlikte Ortadoğu'da her devletin, her petrol kuyusunun başına bir devlet kurma emelinde." ifadesini kullandı.



DEAŞ üzerinden bölgede büyük bir karmaşa meydana getirilmek istendiğine dikkati çeken Tongüç, şöyle devam etti:



"Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye olmak üzere bu karmaşanın üzerine çekilmek istenmektedir. Bir Amerikan albayın 'DEAŞ'ı biz kurduk' diye ifade etmiş olması da stratejik ortak diye nitelendirdiğimiz bazı ülkelerin aslında bindiğimiz dalı kesmek için uğraştığını da kaydetmek durumundayız. Oyunun çok büyük olduğunu karşımızda bir devlet yapılanması olmadığını, vekalet savaşları dediğimiz ciddi bir tehlike ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu bilmek durumundayız."



Tongüç, Cenevre'de de Kıbrıs konusunda ciddi görüşmeler yapıldığına işaret ederek, "Özellikle Rumların toprak konusunda taleplerinin ciddi manada netlik kazandığını ve bu konuda Kıbrıs'ta bizim bazı şeylerden vazgeçmemiz yönünde telkinler yapıldığı görülmektedir. Özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarının Avrupa'ya taşınması üzerine Kıbrıs üzerinde de büyük bir oyun olduğu ortadadır. Saadet Partisi olarak Kıbrıs meselesi 1974 harekatıyla birlikte tamamlanmış bir meseledir. Şehit kanıyla elde etmiş olduğumuz toprakları masa başında devredilmesi düşünülemez. Türkiye garantörlükten vazgeçemez ve Mehmetçik'i oradan çekemez." değerlendirmesinde bulundu.