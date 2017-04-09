Saadet Partisi Ankara 6. Olağan Kongresi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Beni en çok üzen en çok şaşırtan 15 yıla yakın bir süredir iktidarda bulunmalarına rağmen bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımızın hala 'cek, cak' ile meşgul olmaları. İçine sürüklendiğimiz bu durumdan nasıl kurtulacağımızın formülünü bize getirmiyorlar ama 'yapacağız' diyorlar. 15 yıldır yapamadıklarını bundan sonra kaç yılda yapacakları konusunda da hiçbir fikir yok. '17 Nisan'da sihirli bir değnek dokunacak bütün problemlerimiz çözülecek'... Bu nasıl bir mantık?" dedi.



Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan heyetinin seçimi, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasıyla başlayan kongrede, Genel Başkan Karamollaoğlu da konuşma yaptı.



Karamollaoğlu, siyasi hayata atıldığı günden beri Saadet Partisi'nin beşinci partisi olduğunu ifade ederek, bu noktaya partililerin gösterdiği özveriyle geldiklerini belirtti.



Milli görüş davasının yürütüldüğü süreçte en büyük adımların Necmettin Erbakan döneminde atıldığını kaydeden Karamollaoğlu, bu dava bayrağını bugünlere kadar getiren başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm partililere teşekkür etti.



Karamollaoğlu, hiçbir hareketin milli görüş kadar sağlam söylemlere sahip olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Şu anda içinde bulunduğumuz ülke ve coğrafya hızla uçuruma doğru götürülüyor. Ama beni en çok üzen, en çok şaşırtan 15 yıla yakın bir süredir iktidarda bulunmalarına rağmen bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımızın hala 'cek, cak' ile meşgul olmaları. İçine sürüklendiğimiz bu durumdan nasıl kurtulacağımızın formülünü bize getirmiyorlar ama 'yapacağız' diyorlar. 15 yıldır yapamadıklarını bundan sonra kaç yılda yapacakları konusunda da hiçbir fikir yok. '17 Nisan'da sihirli bir değnek dokunacak bütün problemlerimiz çözülecek'... Bu nasıl bir mantık?"



Basit değişikliklerle problemlerin çözülmeyeceğini savunan Karamollaoğlu, halk oylamasında "evet" de çıksa "hayır" da çıksa hiçbir şeyin değişmeyeceğini iddia etti.



Karamollaoğlu, halk oylamasından "evet" çıkması durumunda cumhurbaşkanının partili olacağını belirterek, mevcut durumunda çok farklı bir tablo olmayacağını ileri sürdü.



"Allah başka bir zalimi sizin üzerinize musallat eder"



ABD'nin Suriye'ye yaptığı saldırıyı alkışlayan bazı çevrelerin olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Yetmez daha fazlası var diyenler. Trump, geçmiş 6 sene içerisinde Suriye'de katliamlar yapılırken, ABD yönetimine Suriye'ye müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyordu. Şimdi birden bire Suriye'yi vuruyor. Bu durumuda bizim bazı vatandaşlarımız alkışlıyor, destekliyor. Unuttuk mu? Daha iki ay önce bir camiyi kim bombaladı? 260 küsur insanın katlini kim gerçekleştirdi? Siz zalimlerden medet umarsanız Allah başka bir zalimi sizin üzerinize musallat eder." diye konuştu.



Kongrede sandık başına giden 271 delege, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kurulan sandıklarda oy kullandı. Tek listeyle seçime giren Fatih Beyazıt, geçerli oyların 268'ini alarak, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı oldu.