S Spor Kanalı Daha Geliyor!





Yeni bir spor kanalı yayın hayatına başlıyor. Dünyanın en önemli futbol ligleri ve spor organizasyonları kısa süre sonra açılacak S Sport TV'de olacak.

S SPORT'TA HANGİ MAÇLAR VAR?

Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:

İngiltere Premier Lig maçları

Milli Takımlar hazırlık maçları

Çin Futbol Süper Ligi

Barça TV

Ajax TV

Bayern TV

NBA





Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları

WTA Tenis Turnuvaları

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World's Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller

SSPORT NASIL İZLENECEK?

S Sport öncelikle Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alacak.

Digiturk 87, DSmart 78 ve Turkcell TV'de 77. kanaldan yayın yapacak.

S Sport'un twitter hesabından yapılan paylaşımda kanalın kısa süre sonra yayın hayatına başlayacağı açıklandı.

Kaynak: Sporvadisi.com