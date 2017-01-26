S Spor Kanalı Daha Geliyor!

Yeni bir spor kanalı yayın hayatına başlıyor.

S Spor Kanalı Daha Geliyor!



Yeni bir spor kanalı yayın hayatına başlıyor. Dünyanın en önemli futbol ligleri ve spor organizasyonları kısa süre sonra açılacak S Sport TV'de olacak.



S SPORT'TA HANGİ MAÇLAR VAR?



Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:



İngiltere Premier Lig maçları



Milli Takımlar hazırlık maçları



Çin Futbol Süper Ligi



Barça TV



Ajax TV



Bayern TV



NBA

Formula 1



FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları



WTA Tenis Turnuvaları



ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları



Boks ve Diğer Dövüş Geceleri



World Super Bike (WSBK)



ESPN Winter & Summer X Games



FIS Ski, Snowboard Programları



PGS Tour Golf Turnuvası



World's Strongest Man



Pro Bull Riders



Monster Jam



Sumo Müsabakaları



Spor İçerikli Belgeseller





SSPORT NASIL İZLENECEK?



S Sport öncelikle Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alacak.



Digiturk 87, DSmart 78 ve Turkcell TV'de 77. kanaldan yayın yapacak.



S Sport'un twitter hesabından yapılan paylaşımda kanalın kısa süre sonra yayın hayatına başlayacağı açıklandı.



Kaynak: Sporvadisi.com




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