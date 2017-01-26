S Spor Kanalı Daha Geliyor!

Yeni bir spor kanalı yayın hayatına başlıyor. Dünyanın en önemli futbol ligleri ve spor organizasyonları kısa süre sonra açılacak S Sport TV'de olacak.
S SPORT'TA HANGİ MAÇLAR VAR?
Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:
İngiltere Premier Lig maçları
Milli Takımlar hazırlık maçları
Barça TV
Ajax TV
Bayern TV
Formula 1
FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları
WTA Tenis Turnuvaları
ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları
Boks ve Diğer Dövüş Geceleri
World Super Bike (WSBK)
ESPN Winter & Summer X Games
FIS Ski, Snowboard Programları
PGS Tour Golf Turnuvası
World's Strongest Man
Pro Bull Riders
Monster Jam
Sumo Müsabakaları
Spor İçerikli Belgeseller
SSPORT NASIL İZLENECEK?
S Sport öncelikle Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alacak.
Digiturk 87, DSmart 78 ve Turkcell TV'de 77. kanaldan yayın yapacak.
S Sport'un twitter hesabından yapılan paylaşımda kanalın kısa süre sonra yayın hayatına başlayacağı açıklandı.
Kaynak: Sporvadisi.com