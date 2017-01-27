Son Dakika! Standart And Poor's, Türkiye'nin Not Görünümünü Düşürdü!

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü; "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi.

"PARA POLİTİKASI YETERSİZ"

S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası 'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapılırken, enflasyon ve kur baskılarının Türkiye 'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in de Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

DAHA ÖNCE 3,2 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

S&P, daha önce açıkladığı 2017 büyüme tahmininde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini belirtmişti.

Açıklamada, Türkiye'nin bütçe açığının 2017-2020 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade edildi.

"TL YÜZDE 18 DEĞER KAYBETTİ"

En son Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesinin yapıldığı 4 Kasım 2016'dan bu yana Türk lirasının ABD dolarına karşı yüzde 18 değer kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, aynı dönemde Türk lirasının avroya karşı da yüzde 15 gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu yılki yabancı döviz rezervlerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu miktarın cari hesap ödemeleri için 2 ay kapsayabileceği belirtildi.

"BANKALARIN SERMAYE SIKINTISI YOK"

Türkiye'deki bankaların başarılı şekilde denetlenmeye devam edilmesinin öngörüldüğünün ifade edildiği açıklamada, bankaların sermaye açısından sıkıntı çekmeyeceğinin tahmin edildiğine yer verildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin beklentilerin altında gelişmesi ve bankaların varlıklarının önemli ölçüde bozulması durumunda, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği kaydedildi.

S&P'nin açıklamasının ardından Dolar/TL paritesi önce 3,8628 seviyesine geriledi, ardından 3,8727'ye tırmandı ve daha sonra 3,8664-3,8706 seviyesinde seyir izlemeye başladı.