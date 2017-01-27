S&p, Türkiye'nin Kredi Notunu Korudu

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.



S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB", yerli para cinsinden notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e indirildiğini açıkladı.



S&P'den yapılan açıklamada, para politikasının kur ve enflasyon baskılarına cevabının yeterli olmadığı, enflasyon ve kur baskılarının Türkiye'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.



Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığı ifade edilen açıklamada, 2016'da ekonominin yaklaşık yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği ve bu sene de ekonomik büyümenin yüzde 2,4 olacağının öngörüldüğü kaydedildi.



S&P, daha önce açıkladığı 2017 büyüme tahmininde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini belirtmişti.



Açıklamada, Türkiye'nin bütçe açığının 2017-2020 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade edildi.



En son Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesinin yapıldığı 4 Kasım 2016'dan bu yana Türk lirasının ABD dolarına karşı yüzde 18 değer kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, aynı dönemde Türk lirasının avroya karşı da yüzde 15 gerilediği kaydedildi.



Açıklamada, Türkiye'nin bu yılki yabancı döviz rezervlerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu miktarın cari hesap ödemeleri için 2 ay kapsayabileceği belirtildi.



Türkiye'deki bankaların başarılı şekilde denetlenmeye devam edilmesinin öngörüldüğünün ifade edildiği açıklamada, bankaların sermaye açısından sıkıntı çekmeyeceğinin tahmin edildiğine yer verildi.



Açıklamada, ekonomik büyümenin beklentilerin altında gelişmesi ve bankaların varlıklarının önemli ölçüde bozulması durumunda, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği kaydedildi.



S&P'nin açıklamasının ardından Dolar/TL paritesi önce 3,8628 seviyesine geriledi, ardından 3,8727'ye tırmandı ve daha sonra 3,8664-3,8706 seviyesinde seyir izlemeye başladı.



(Bitti)