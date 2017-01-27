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S&p Türkiye'nin Kredi Görünümünü Düşürdü
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S&p Türkiye'nin Kredi Görünümünü Düşürdü
27 Ocak 2017 Cuma 20:07
S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.
S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.
Kaynak:
Dunya.com
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