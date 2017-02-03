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S&p, Koç'un Görünümünü Negatife Revize Etti.
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S&p, Koç'un Görünümünü Negatife Revize Etti.
3 Şubat 2017 Cuma 07:47
S&P, Koç Holding'in görünümünü negatife çevirdi.
S&P,
Koç Holding
'in görünümünü negatife çevirdi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9225377] Dunya.com
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