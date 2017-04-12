S&p, El Salvador'un Kredi Notunu Düşürdü
Fitch'in ardından, Standard and Poors da(S&P) El Salvador'un kredi notunu düşürdü.
Fitch'in ardından, Standard and Poors da(S&P) El Salvador'un kredi notunu düşürdü.
Kaynak: Dunya.com
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