S&p'den Not Açıklamaları

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa ve Suudi Arabistan'a ilişkin kredi notu ve görünümlerini açıkladı.



S&P'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.



Fransa'nın varlıklı ve çeşitli ekonomisiyle güçlü kurumlarına işaret edilen açıklamada, bunların ülkenin kredi itibarını desteklediği belirtildi.



Geçen yıl yüzde 1,2 büyüyen Fransız ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü kaydedilerek, ülkede yatırımların sağlam şekilde sürmesinin beklendiği vurgulandı.



Fransa'nın ihracat performansının bu yıl artacağının değerlendirildiği aktarılarak, sosyal güvenlik alanında bütçe açığındaki düşüşün cesaret verici olduğuna işaret edildi.



Suudi Arabistan



S&P, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.



Suudi Arabistan'a dair açıklamada, ülkenin güçlü mali pozisyonuna işaret edilerek, bunun önemli kamu açığı olması durumunda bile korunmasının beklendiği bildirildi.



Öte yandan, açıklamada zayıf ekonomik büyüme, kamu sektöründeki sınırlı şeffaflık ve parasal politikalardaki esnekliğin düşüklüğü nedeniyle ülkenin kredi notunun baskı altında olduğu kaydedildi.



Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin şu anki seviye olan günlük ortalama 10 milyon varil düzeyinde seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanarak, geçen yıl yüzde 1,4 büyüyen ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.