S&p'den Not Açıklamaları

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti'ne dair kredi notu ve görünümleri açıkladı.



S&P'den yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "B-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.



Yunanistan'a dair açıklamada, ülkenin 86 milyar avroluk finansal destek programının şartlarını yerine getirmekte olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Yunanistan'ın kreditörler ve Uluslararası Para Fonuyla (IMF) olan ilişkilerinin açıklanan mali sonuçlar yerine hükümetin bütçe harcamalarına bakarak kontrol edileceği bilgisine yer verildi.



Ülkede ekonomik büyümenin 2017-2020 yıllarında turizm ve iyileşen iş gücü piyasasıyla destekleneceğinin belirtildiği açıklamada, öte yandan kısıtlı yatırım görünümünün Yunan bankaları üzerinde zorluk oluşturacağına dikkat çekildi.



Çek Cumhuriyeti



S&P, Çek Cumhuriyeti'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "AA-" seviyesinde, yerli para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğunu ve görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.



Çek Cumhuriyeti'yle ilgili açıklamada, ülke ekonomisindeki çeşitlik ve verimliliğe işaret edilerek kurumların istikrarlı ve kamu borcunun ılımlı seviyede olduğu aktarıldı.



Daha serbest bir mali duruşun sıkı parasal koşulları telafi etmekte yardımcı olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bunun Çek Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesini de destekleyeceği vurgulandı.



Ülkede geçen sene azalan yatırımların bu yıl artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halkı harcamalarının ve güçlü iş gücü piyasasının ekonomik büyümeyi desteklemeyi sürdürmesinin öngörüldüğü ifade edildi.