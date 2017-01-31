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S&p, 4 Türk Bankasının Görünümünü Düşürdü
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S&p, 4 Türk Bankasının Görünümünü Düşürdü

Standard & Poor's, 4 bankanın not görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

S&p, 4 Türk Bankasının Görünümünü Düşürdü

Standard & Poor's, 4 bankanın not görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Kaynak: Dunya.com

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