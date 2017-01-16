Ryan Babel Osmanlıspor Maçında Hayal Kırıklığı Yarattı

FutbolArena Analiz - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, ligde siyah beyazlı formayla ilk maçına Osmanlıspor karşısında çıktı.



Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçında ilk 11'de yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ikinci kariyerine şanssız başladı.



Rya Babel, Osmanlıspor maçında nasıl oynadı?



Mücadelenin 79. dakikasında bileğinin dönmesi nedeniyle sakatlanan Ryan Babel, oyuna devam edemeyerek çıkmak zorunda kaldı. Sahada kaldığı 79 dakika boyunca etkili bir performans ortaya koyamayan Hollandalı yıldız, rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı.



37 kez topla buluşan Ryan Babel, 20 isabetli pasa imza atarken %80 pas isabeti oranı yakaladı. Öte yandan 1 isabetsiz şut girişiminde bulunan Hollandalı yıldız, 2 kez açtığı ortalarda da isabet sağlayamadı. 79. dakikada sakatlanan Ryan Babel, yerini Kerim Frei'a bırakmak zorunda kaldı.



Ryan Babel maç sonu açıklamasında "Pozisyonda bileğim döndü, fazla şişmedi ve kötü görünmüyor ama kesin şeyleri kontrolleri yaptırdıktan sonra söyleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.



Ryan Babel'in Beşiktaş maaşı



Beşiktaş'ın KAP açıklaması:



"Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,



2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,



2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,



Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi"



FutbolArena, 28 Aralık'ta Deportivo'da 6 aylığına 100 bin Euro kazanan Ryan Babel'in Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istediğini ve siyah beyazlıların bunu kabul ettiğini okuyucularına duyurmuştu.