Beşiktaş'ta Ryan Babel'in Lisans Sorunu Yaşanıyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ilk oyuncu olan Ryan Babel ile ilgili lisans sorunu yaşanıyor. TFF'nin internet sitesinde siyah beyazlı takımın kadrosunda Ryan Babel'in ismi yer almıyor.

MITROVIC'İN LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Matej Mitrovic'in lisansı ise çıkarılmış görünüyor ve TFF'nin sitesinde kadroda yer alıyor. Ryan Babel'in ise lisansının şu ana kadar neden çıkarılmadığı bilinmiyor.

OSMANLISPOR MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Hollandalı oyuncunun lisansının yarına kadar çıkarılamaması durumunda Osmanlıspor karşısında oynayamayacak.