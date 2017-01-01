Ryan Babel Formayı Giydi İlk Pozunu Verdi!

Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, ilk adımı Ryan Babel'i transfer ederek attı. Beşiktaş Kulübü, Deportivo ile sözleşmesi sonra eren Babel ile 2.5 yıl için anlaştı. Beşiktaş yönetimi, Hollandalı oyuncuyu geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirdi. Ryan Babel, siyah-beyazlı formayı ilk kez AjansBeşiktaş.com için giydi.

Babel, sezonun ikinci yarısı için 500 bin euro alacak. Bonservis bedeli ödenmeyen Babel'e 250 bin euro imza parası verilecek Babel'in Beşiktaş'a yarım sezonluk maliyeti böylece 750 bin Euro olacak. Siyah-beyazlıların yeni transferi Babel gelecek sezon ise Beşiktaş'tan 1.4 milyon Euro kazanacak.

RYAN BABEL KİMDİR?

Ryan Babel, ilk kez 2004-2005 sezonunda Ajax formasıyla resmi maçlara çıktı. İlk sezonunda 24 maça çıkan ve 8 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ajax formasıyla 3 sezonda 89 maça çıkan Babel 19 gol atma başarısını gösterdi.

İsmi bir çok kulüple anılan yıldız adayı 2007 transfer sezonunda 17 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer oldu. İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı.

2011 yılında gözden düşen Babel, Liverpool'dan ayrıldı ve 7 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Alman ekibinde 1 sezon forma giyen Babel daha sonra yetiştiği kulüp olan Ajax'a gitti. Eski kulübü ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Kasımpaşa'nın küçülmeye gitmesinin ardından Babel'in adresi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain oldu. 14 maçta 2 gol atan Babel'in Al Ain macerası da 1 sezon sürdü. Sezon başında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile 6 aylık sözleşme imzalayan Babel gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu Deportivo'da 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor.

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