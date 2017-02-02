Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, işsiz gençlere mesleki yetkililik kazandırmayı hedefleyen "Rüzgarın çocukları projesi" için mahalle muhtarlıklarıyla iş birliği yapacaklarını belirtti.



Başkan Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, önerilen projenin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini belirtti.



İlçedeki 11 mahalle muhtarlığı ile projeyle ilgili olarak işbirliği yapılacağını aktaran Özcan, 15-25 yaş aralığındaki gençlerin 20 Şubat tarihine kadar mahalle muhtarlıklarına ya da Keşan belediye binasındaki Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Bürosu'na başvurabileceklerini aktardı.



Özcan açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bu proje kapsamında Keşan Belediyesi çok amaçlı pazar yeri kompleksindeki konferans ve tiyatro salonunda toplam 32 saat KOSGEB destekli girişimcilik eğitimi verilecektir. Amaç Keşan'daki 15-25 yaş aralığında mesleki yeterliliği bulunmayan işsiz gençlere mesleki yetkililik kazandırılarak turizm girişimcilik kültürünün oluşması ve Saros Körfezinde hizmet veren girişimcilerin sayısını arttırmak ve kendi işletmelerini kurdurmaktır.



Bu bağlamda ilçemizdeki 11 mahalleden 15-25 yaş aralığındaki işsiz gençlerden 150 kişinin muhtarlıklara veya birliğimizin Keşan Belediyesi'nde dolduracakları formları 20 Şubat tarihine kadar birliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin Türkiye İş Kurumu'na kaydı yok ise kayıt olmaları da gerekmektedir."