Rüzgarda Uçan Çamaşır Kurutmalığı Elektrik Teline Takıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde rüzgarın etkisiyle balkondan uçan çamaşır kurutmalığı, elektrik tellerine takıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fırat Sokak'ta yaşandı. İki katlı bir evin balkonunda bulunan kanatlı çamaşır kurutmalığı, rüzgarın etkisiyle uçarak elektrik tellerine takıldı. Tellerdeki çamaşır kurutmalığını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden DEDAŞ ekipleri, elektrik akımını kestikten sonra çamaşır kurutmalığını indirdi. - ŞANLIURFA