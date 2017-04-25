Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş'e Büyük İlgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarda temiz enerji bilincini yerleştirmek amacıyla düzenlediği "Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş" konulu resim yarışmasına tam 447 eser katıldı. Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, "Çocuklarımızın inancını ve heyecanını görünce, biz de daha çok motive oluyoruz" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, günümüzde hızla artan çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesine dikkat çekmek amacıyla ilkini Ocak 2015'te düzenlediği ve bu yıl 2.si gerçekleştirilen "Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş" konulu resim yarışmasına 447 eser katıldı. Yarışmada derece girenlere ödülleri, İzmir Sanat'taki törenle dağıtıldı.



Enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.Tuba Gültekin ve Doç. Dr. Cemile Arzu Aytekin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Asuman Demirkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran ve Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürü Özlem TUĞAÇ'tan oluşan "Seçici Kurul", birbirinden güzel eserler arasından seçim yapmakta çok zorlandı. Jüri, ilk üç dereceye giren resimler ile sergilenmeye hak kazanan 50 eseri belirledi. Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulu'ndan Elif Erol, Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Muhammet Kuru, Necmiye Bilgin Ortaokulu'ndan da Kiraz ve Yağmur Uygur'un eserleri "ilk 3'e" girmeyi başardı. Derece girenlere "en çevreci ulaşım aracı" olan bisiklet, sergilenmeye değer bulunan ilk 50 eser sahibine de başarı belgesi, güneş enerjili şarj aleti ve okullarına da teşekkür belgesi verildi.



"Çocuklar bizi motive ediyor"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran "Çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji elde edilmesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerinin tasvir edildiği resim çalışması yaparak bilincin yerleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onların inancını ve heyecanını görünce, biz de daha çok motive oluyoruz" diye konuştu. - İZMİR