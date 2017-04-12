Rüzgar İhalesi 27 Temmuz'da

Enerji Bakanı Albayrak, rüzgar enerji santrali ile ilgili şartnamenin bugün yayımlanacağını, ihalenin ise 27 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Albayrak ayrıca gelecek ay Akdeniz'de sismik çalışmalara başlanacağını da söyledi.