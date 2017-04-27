Rüzgar Erkoçları Nişanlısıyla Birlikte Kır Düğünü Yapmaya Karar Verdi
Cinsiyet değiştirerek sonradan erkek olan Rüzgar Erkoçlar bir süre önce, Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanarak herkesi şaşırtmıştı. Çift düğün için kır düğünü yapmayı planladıklarını söyledi.
Rüzgar Erkoçlar, bir cips markasının yeni ürünün tanıtım partisine nişanlısı Tuğba Beyazoğlu'yla katıldı. Çift kır düğünü yapmak istediklerini söyledi.
"DÜĞÜN ÖRFLERİMİZE VE ADETLERİMİZE GÖRE OLACAK"
Yeni projeleri olduğunu söyleyen oyuncu, düğün tarihiyle ilgili konuştu: "Yeri ve zamanı net değil. Birkaç ay içinde evlenmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da kır düğünü yapmak istiyoruz. Örf ve adetlerimize uygun olacak" şeklinde konuştu.
sponsored ads