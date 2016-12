Rüzgar Erkoçlar'ın Sevgilisi Tuğba Beyazoğlu Kimdir?

Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanıyor. Peki Tuğba Beyazoğlu kimdir? Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanacağını açıkladı. Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat'ta Tuğba'ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız" dedi. Rüzgar Erkoçlar, pek çok dizi teklifi aldığını ama en doğru projede yer almak için seçici olduğunu söyledi.

TUĞBA BEYAZOĞLU KİMDİR?

Tuğba Beyazoğlu make up artist. Fenomen Kerimcan Durmaz ile de bir dönem çalışan Tuğba Beyazoğlu İnstagram'da neredeyse her anını paylaşıyor. İnstagram'da 12 binden fazla takipçisi olan Tuğba Beyazoğlu, Rüzgar Erkoçlar ile fotoğrafını sık sık paylaşıyor. Nişantaşı'nda make up artist olarak çalışan Tuğba Beyazoğlu 25 yaşında.