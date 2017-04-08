Rüzgar Erkoçlar'dan 'Sert Çocuk' İmajı

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası kendisini spora veren ve vücut geliştirmede büyük başarıya ulaşan Rüzgar Erkoçlar, spora ara vermeden devam ediyor.

"SERT ÇOCUK" İMAJI

Uzun saçlarıyla cici çocuk izlenimi veren Rüzgar Erkoçlar, radikal bir kararla saçlarını kesti ve "sert çocuk" stiline büründü.

KADIN TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Rüzgar'ın sert çocuk imajı kadın takipçilerinden büyük beğeni aldı. Son olarak spor salonunda vücut çalışırken poz veren Erkoçlar, fotoğrafını "İşlerimiz ne kadar yogun olsada ortak noktada bulusuyoruz.Bu yolda istek,azim,düzen,iyi beslenme ve iyi bir hocaya ihtiyacınız oluyor!!!" notuyla Instagram hesabından paylaştı.



