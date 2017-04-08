Rüzgar Erkoçlar'dan "Sert Çocuk" İmajı
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası vücut geliştirmede büyük başarıya ulaşan Rüzgar Erkoçlar, son olarak saçlarını keserek "sert çocuk" imajına büründü.
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası kendisini spora veren ve vücut geliştirmede büyük başarıya ulaşan Rüzgar Erkoçlar, spora ara vermeden devam ediyor.
"SERT ÇOCUK" İMAJI
Uzun saçlarıyla cici çocuk izlenimi veren Rüzgar Erkoçlar, radikal bir kararla saçlarını kesti ve "sert çocuk" stiline büründü.
KADIN TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Rüzgar'ın sert çocuk imajı kadın takipçilerinden büyük beğeni aldı. Son olarak spor salonunda vücut çalışırken poz veren Erkoçlar, fotoğrafını "İşlerimiz ne kadar yogun olsada ortak noktada bulusuyoruz.Bu yolda istek,azim,düzen,iyi beslenme ve iyi bir hocaya ihtiyacınız oluyor!!!" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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