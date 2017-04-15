Rüzgar Erkoçlar'dan Erkeklerin İşini Zorlaştıran Duygusal Paylaşım

Uzun süredir nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile herhangi bir paylaşım yapmayan Rüzgar Erkoçlar, nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

KADINLARIN BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Erkoçlar'ın paylaşımına eklediği not ise kadın takipçilerini adeta mest etti. Kadınların beklentilerini yükselten bu durum, erkeklerin işini biraz daha zorlaştırdı.

"DEMEK Kİ SADECE UZAKTAKİLERİ ÖZLEMEZMİŞ İNSAN"

İşte Rüzgar Erkoçlar'ın paylaşımına eklediği not:

Fark etmez ki gözlerinin rengi. İster denizi hatırlatsın, ister geceyi... Bir sevgi dolu bakmayı bilmeli insanın gözleri... Bir de hep gülmeli göz bebekleri... Demek sadece uzaktakileri özlemezmiş insan... En yakınındakini de pekala özleyebilirmiş...

İşte Rüzgar Erkoçlar'ın Instagram paylaşımı: