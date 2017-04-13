Rüzgar Erkoçlar'dan "Değişimin Bu Kadarına Pes" Dedirten Paylaşım
Rüzgar Erkoçlar, 2013 yılındaki cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası yaşadığı değişimi en net gösteren fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası ilgi odağı haline gelen Rüzgar Erkoçlar, her geçen gün geliştirdiği imajıyla hayranlarını şaşırtıyor.
"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES" DEDİRTTİ
Son zamanlarda sakal uzatmaya başlayan genç oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise "değişimin bu kadarına pes" dedirtti.
GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Sakalı ve siyah beresiyle poz veren Erkoçlar'ın, geçen 4 yılda yüz hatlarının keskinleştiği görüldü. Ünlü oyuncunun son fotoğrafını görenler, tanımakta güçlük çekti.