Rüzgar Erkoçlar'dan 'Değişimin Bu Kadarına Pes' Dedirten Paylaşım

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası ilgi odağı haline gelen Rüzgar Erkoçlar, her geçen gün geliştirdiği imajıyla hayranlarını şaşırtıyor.

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES" DEDİRTTİ

Son zamanlarda sakal uzatmaya başlayan genç oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise "değişimin bu kadarına pes" dedirtti.

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sakalı ve siyah beresiyle poz veren Erkoçlar'ın, geçen 4 yılda yüz hatlarının keskinleştiği görüldü. Ünlü oyuncunun son fotoğrafını görenler, tanımakta güçlük çekti.