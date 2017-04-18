Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Rüzgar Enerji Santrali Denetimleri
Ara
BİST 90.511 %-0,16
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Rüzgar Enerji Santrali Denetimleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, rüzgar enerji santrali denetimleri sürüyor.

Rüzgar Enerji Santrali Denetimleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, rüzgar enerji santrali denetimleri sürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından denetimler hakkında yapılan açıklamada, "645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri tamamlanmış olup, bu görevler arasında Uluslararası Koruma Sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak yer almaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından izin verilen ve Kırklareli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren rüzgar enerji santrallerinin Ekosistem Değerlendirme Raporunda ve bakanlığımıza sunulan taahhütnamede belirtilen hükümleri yerine getirilip getirilmedikleri denetlenmektedir" denildi.

KA-MEF-Y) - KIRKLARELİ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>