Rüyamda da Kitap Okuyorum' - Kırıkkale

AHMET KAVAKLI - Kırıkkale'de yaşayan, 50 yıldır kitap okuyan ve okuduğu binlerce kitaptan yaklaşık 7 bin sayfa not tutan 70 yaşındaki ilkokul mezunu Ekrem Dağdelen, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.



İlkokul mezunu olan Dağdelen, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını ortaokulu bitiremeden sonlandırdı. Okuma azmini hiç yitirmeyen Dağdelen, 20 yaşından itibaren adeta bir "kitap kurdu" oldu.



Son 50 yılda, aralarında çok sayıda ciltli eserin yer aldığı binlerce kitabı okuyan Dağdelen, son 20 yılda bu kitaplardan notlar da tutmaya başladı. Okuduğu kitapların birçoğunu çevresindeki kişilere veren, bir kısmını ise evinde muhafaza eden Dağdelen, kitaplardan 20 yılda 17 ajandada yaklaşık 7 bin sayfa not çıkardı.



İşçi emeklisi Dağdelen, kitap okuma alışkanlığını kent merkezindeki sinemalarda yıllar önce dinlediği konferanslar sayesinde kazandığını ve hayatının son 50 yılını kitap okumaya adadığını söyledi.



Gençlik dönemlerinde Necip Fazıl Kısakürek ve Arif Nihat Asya'nın konferanslarına gittiğini anlatan Dağdelen, "O dönemde şiir de yazdığım için Arif Nihat Asya bir şiirden dolayı 'benim küçük şairim' diyerek beni tebrik etti ve yüzümü okşayarak sevdi. Allah onlardan razı olsun. Her ikisinin de mekanı cennet olsun." dedi.



Okuduğu eserler hakkında bilgi veren Dağdelen, "Fahreddin er-Razi'nin 23 ciltlik eseri, 18 ciltlik İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi, felsefe, kelam, mantık, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, anatomi, sosyoloji ve daha birçok eser okudum. İnsanı bütün yönleriyle ele alan ne tür duygular varsa hepsini okudum." ifadelerini kullandı.



"Kitap okumak uykudan daha tatlı geliyor"



Dağdelen, zamanın kendisine yetmediğinden yakınarak, şunları kaydetti:



"Kitap okumak uykudan daha tatlı geliyor. Kitaptan daha tatlı bir şey yok. Kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Zaman az geliyor bana. Bakkaldan ekmek alır gibi, her ay gider kitap alırdım. Kitapçıdaki hesabım hiç kapanmazdı. Kitap için her ay belirli bir para öderdim hatta eşim 'Ne yapacaksın bunları? Yerin de kalmadı, nereye koyacaksın?' dediğinde, 'ödünç aldım, geri götüreceğim' derdim. Gençlere, sırf roman ya da aşk üzerine değil, her yönüyle okumalarını tavsiye ediyorum. Gece rüyamda da kitap okuyorum. Bu sebeple okumayı herkese tavsiye ediyorum. Kitaplarda kendimi buluyorum."



Okuduğu eserlerden yaklaşık 7 bin sayfa not tuttuğunu aktaran Dağdelen, notları, "Allah, Alem ve Adem" adıyla kitap haline getirmek istediğini ancak emekli olduğu için bunu maddi olarak karşılayamadığını belirterek, hayırseverlerden bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.