"Rüyalar Ülkesi" 1001 Sanat mekanında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken, böyle başlarmış masal ülkesindeki bütün masallar; durmadan dinlemeden masal üretir, masal anlatırmış dünyadaki çocukların kulaklarına... Her şey yolundaymış kısacası; rüya hırsızı ortaya çıkana kadarmış, mutluluk ve neşeleri...
Bir gün "Rüyalar Ülkesi"nde herkes neşe içinde gülüp eğlenirken beklenmedik bir şey olmuş; her şey sallanmaya ve devrilmeye başlamış, insanlar şaşırmış; çünkü böyle bir olayla ilk kez karşılaşılmış. Kötü rüya hırsızı çocukların rüyalarının bulunduğu sihirli lambayı çalmış bu yüzden de "Uyku Perisi" güçsüz kalmış, bu durumu düzeltecek bir kişi varmış o da bizim küçük yaramazmış. Küçük bir çocuk nasıl kurtarabilirdi ülkelerini? "Rüyalar Ülkesi"nde olanları gelin birlikte yerinde izleyelim."
Rüyalar Ülkesi
"Rüyalar Ülkesi" 1001 Sanat mekanında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Rüyalar Ülkesi" 1001 Sanat mekanında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.