"Rüyalar Ülkesi" 1001 Sanat mekanında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken, böyle başlarmış masal ülkesindeki bütün masallar; durmadan dinlemeden masal üretir, masal anlatırmış dünyadaki çocukların kulaklarına... Her şey yolundaymış kısacası; rüya hırsızı ortaya çıkana kadarmış, mutluluk ve neşeleri...



Bir gün "Rüyalar Ülkesi"nde herkes neşe içinde gülüp eğlenirken beklenmedik bir şey olmuş; her şey sallanmaya ve devrilmeye başlamış, insanlar şaşırmış; çünkü böyle bir olayla ilk kez karşılaşılmış. Kötü rüya hırsızı çocukların rüyalarının bulunduğu sihirli lambayı çalmış bu yüzden de "Uyku Perisi" güçsüz kalmış, bu durumu düzeltecek bir kişi varmış o da bizim küçük yaramazmış. Küçük bir çocuk nasıl kurtarabilirdi ülkelerini? "Rüyalar Ülkesi"nde olanları gelin birlikte yerinde izleyelim."