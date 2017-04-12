Rüyalar Hakkında İlginç 10 Bilgi...

Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor... Uyandıktan 5 dakika sonra rüyamızın yarısını unuturuz Her gece bir iki saat rüya görürüz Rüyalarda en çok hissedilen duygu endişedir Rüyamızda sadece bildiğimiz yüzleri görürüz Bir gecede maksimum 7 rüya görürüz Erkekler, erkekler hakkında daha fazla rüya görür Rüyanızda orgazm olabilirsiniz Hayvanlar da rüya görür Doğuştan kör olanlar resim göremez, koku, ses ve duyguları hisseder Aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkes rüya görür