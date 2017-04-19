Dans Ederken Engel Yoktur; Dans Engel Tanımaz! "Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi", 19 Nisan'da Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde...



"TOFD, 1998 yılında kurmuş olduğu sanat atölyesi çalışmalarına Rüya ve Maskeler isimli dans gösterisiyle devam ediyor.



Sanat Danışmanlığı'nı Tan Sağtürk'ün üstlendiği dans projemiz: "Rüya ve Maskeler"



Engellenerek yaşamaya, zorunlu bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın, özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadelede karşılaştığı güçlükleri anlatıyor.



Gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan "Rüya ve Maskelerin" hikayesi; abartılmış gibi dursa da, çağımız insanının, insan sorununa/engelliye olan ilgisizliği, ötekileştirmedeki başarısı ve yabancılaşmasını ele alıyor.



Hikaye; empati yapıldığında birlikte aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığını anlatmayı amaçlıyor.Rüya ve Maskeleri Sergileyen ekip, 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 6 engelsiz toplam 12 dansçıdan oluşmaktadır.



Canlı müzik eşliğinde, 2 görme engelli, 1 engelsiz sanatçıdan oluşan müzisyenler; Piyano Linda Kaso, gitar-flüt Kerim Atınok ve mandolin Selim Atınok.



Toplum, her bireyin gönlüne göre yaşadığı, kendini gerçekleştirebildiği bir sosyal alan mıdır, engelleri sebebiyle ötekileşmiş olanların yaşamını daha da güçleştiren içten içe sevgisizlikle boğuşan bir kalabalığın oluşturduğu dev bir organizma mı? Sokağa çıkın, otobüse binin, binalara girin, merdivenlerden çıkın, yatağınıza uzanın. Tüm bunlar her gün sayısız defa yaptığınız, üzerine düşünmeye bile gerek görmediğiniz eylemlerden başka bir şey değil. Şanslısınız. Bazılarımız için yatak fazla yüksek bir tepe, sokaklar hareket etmemize izin vermeyen yerler, insanlarsa maskelerinin ardında yüzleri unutulmuş olanlar haline gelmiş.



Sahne üzerinde profesyonelce dans eden dansçılarımızı izleyin. İmkansızı olanaklıya çevirmenin yolu, hala karşımızdakini anlamaktan geçiyor... Aynı şehirde yabancılarız. Bir gün korkmamak, birbirimizin varlığını kabul ettiğimizde mümkündür belki de. Biz aylarca çaba sarf ettik, beraber ter döktük dans ederken. Hazırız ve sizi tanışmaya bekliyoruz.



Destekleriniz için Teşekkür ediyoruz."



Dansçılar



Yunus Emre Öztürk



Selen Akdoğan



Yiğitcan Dağilgan



Deniz Kilitoğlu



Taliha Nihan Durmazel



Engelli Dansçılar



Büşra Tufan - İşitme Engelli



Ahmet Güzel -Ortopedik



Esra Kiliç - Ortopedik



Yavuz Dikbiyik - Ortopedik



Ufuk Çuğlan - Hafif Mental



Bülent Pamukçu - Çocuk Felci



Müzik-Kareografi



Hakan Ceyhan / Koreografi



Linda Kaso / Müzisyen



Selim Altinok / Görme Engelli Müzisyen



Kerim Altinok / Görme Engelli Müzisyen



Irmak Bahçeci / Dramaturg







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır