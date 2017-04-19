Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi

Dans Ederken Engel Yoktur; Dans Engel Tanımaz! "Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi", 19 Nisan'da Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde.

Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi

Dans Ederken Engel Yoktur; Dans Engel Tanımaz! "Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi", 19 Nisan'da Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde...

"TOFD, 1998 yılında kurmuş olduğu sanat atölyesi çalışmalarına Rüya ve Maskeler isimli dans gösterisiyle devam ediyor.

Sanat Danışmanlığı'nı Tan Sağtürk'ün üstlendiği dans projemiz: "Rüya ve Maskeler"

Engellenerek yaşamaya, zorunlu bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın, özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadelede karşılaştığı güçlükleri anlatıyor.

Gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan "Rüya ve Maskelerin" hikayesi; abartılmış gibi dursa da, çağımız insanının, insan sorununa/engelliye olan ilgisizliği, ötekileştirmedeki başarısı ve yabancılaşmasını ele alıyor.

Hikaye; empati yapıldığında birlikte aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığını anlatmayı amaçlıyor.Rüya ve Maskeleri Sergileyen ekip, 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 6 engelsiz toplam 12 dansçıdan oluşmaktadır.

Canlı müzik eşliğinde, 2 görme engelli, 1 engelsiz sanatçıdan oluşan müzisyenler; Piyano Linda Kaso, gitar-flüt Kerim Atınok ve mandolin Selim Atınok.

Toplum, her bireyin gönlüne göre yaşadığı, kendini gerçekleştirebildiği bir sosyal alan mıdır, engelleri sebebiyle ötekileşmiş olanların yaşamını daha da güçleştiren içten içe sevgisizlikle boğuşan bir kalabalığın oluşturduğu dev bir organizma mı? Sokağa çıkın, otobüse binin, binalara girin, merdivenlerden çıkın, yatağınıza uzanın. Tüm bunlar her gün sayısız defa yaptığınız, üzerine düşünmeye bile gerek görmediğiniz eylemlerden başka bir şey değil. Şanslısınız. Bazılarımız için yatak fazla yüksek bir tepe, sokaklar hareket etmemize izin vermeyen yerler, insanlarsa maskelerinin ardında yüzleri unutulmuş olanlar haline gelmiş.

Sahne üzerinde profesyonelce dans eden dansçılarımızı izleyin. İmkansızı olanaklıya çevirmenin yolu, hala karşımızdakini anlamaktan geçiyor... Aynı şehirde yabancılarız. Bir gün korkmamak, birbirimizin varlığını kabul ettiğimizde mümkündür belki de. Biz aylarca çaba sarf ettik, beraber ter döktük dans ederken. Hazırız ve sizi tanışmaya bekliyoruz.

Destekleriniz için Teşekkür ediyoruz."

Dansçılar

Yunus Emre Öztürk

Selen Akdoğan

Yiğitcan Dağilgan

Deniz Kilitoğlu

Taliha Nihan Durmazel

Engelli Dansçılar

Büşra Tufan - İşitme Engelli

Ahmet Güzel -Ortopedik

Esra Kiliç - Ortopedik

Yavuz Dikbiyik - Ortopedik

Ufuk Çuğlan - Hafif Mental

Bülent Pamukçu - Çocuk Felci

Müzik-Kareografi

Hakan Ceyhan / Koreografi

Linda Kaso / Müzisyen

Selim Altinok / Görme Engelli Müzisyen

Kerim Altinok / Görme Engelli Müzisyen

Irmak Bahçeci / Dramaturg

 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Müşfik Kenter, Hakan Ceyhan, Emre Öztürk , Ahmet Güzel, Tan Sağtürk, Sevgisizlik, 19 Nisan, Istanbul, İstanbul