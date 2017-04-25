Rusya, Yemen İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Rusya uluslararası topluma, Yemen için insani yardım çağrısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Yemen için resmi bir bildiri yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı resmi bildiride uluslararası topluma, Yemen için insani yardım çağrısında bulundu. Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride, "Yemen'de Suudi koalisyon güçlerinin varlığıyla birlikte kanlı iç çatışmalar devam ettikçe, Yemenlilerin karşılaştığı insani sorunların devam edeceğini itiraf etmeliyiz. Hem deniz ve hava ablukası olduğu hem de kıtlık ve salgın hastalıkların yayılması durumunda Yemen nüfusu hayatta kalmak için savaşmak zorunda" ifadelerine yer verildi.



Bakanlık, Yemendeki Hudeyye bölgesinde"ekmek eyleminin" başladığını vurgularken, bu bölgeyi "insani bölge" olarak ilan edildiğini bildirdi. Ayrıca bildiride, "Bakanlık olarak ekmek eylemini Yemen vatandaşlarının Hudeyde'yi kurtarmak ve sosyo-ekonomik durumuna, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha çekmek amacıyla umutsuzluk jesti olarak değerlendiriyoruz. Biz uluslararası topluma Yemen'e acil insani yardım sağlamaya, silahlı çatışmanın durdurulması için gereken tedbirleri alınmasına ve tüm siyasi güçlerin çıkarlarını dikkate alan müzakere sürecinin başlatılması için çağrıda bulunuyoruz" denildi. - MOSKOVA