Rusya Yehova Şahitleri'ni Yasakladı





Rusya Yüksek Mahkemesi, Yehova Şahitleri'nin "aşırılıkçı organizasyon" olduğuna hükmederek ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. Mahkeme örgüte bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine son verilmesini ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.



Karara itiraz edeceklerini belirten Yahova Şahitleri'nin Rusya temsilcisi Yaroslav Sivulsky ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor:



Gerçekten şok oldum çünkü böyle bir şeyin anayasası tarafından inanç özgürlüğün garanti altına alındığı modern Rusya'da bile olabileceğini beklemiyordum. Fakat gerçek hayatta sadece anayasanın ihlal edildiğine değil, tüm kanunların ihlal edildiğine şahit oluyoruz."



Örgütün karara itiraz için 30 gün süresi bulunuyor.



1870'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyan teolojisini temel alarak kurulan örgüt, öğretilerini anlatmak ve taraftar kazanmak için kapı kapı dolaşan gönüllüleriyle tanınıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yehova Rusya Din Şahitlerini yasakladı Gepost: 21 april 2017