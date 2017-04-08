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Rusya, Yaş Meyve Sebze ve Kuru Gıdada İthalatı Tamamen Durdurabilir
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Rusya, Yaş Meyve Sebze ve Kuru Gıdada İthalatı Tamamen Durdurabilir

Rusya'nın 7 yıldır uyguladığı 'ihracatçı listesi' uygulamasının sona ermesiyle, yaş meyve, sebze ve kuru gıda ithalatını, firmalara ceza vermek yerine tamamen durdurabileceği ifade ediliyor.

Rusya, Yaş Meyve Sebze ve Kuru Gıdada İthalatı Tamamen Durdurabilir

Rusya'nın 7 yıldır uyguladığı 'ihracatçı listesi' uygulamasının sona ermesiyle, yaş meyve, sebze ve kuru gıda ithalatını, firmalara ceza vermek yerine tamamen durdurabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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