Rusya, Yaş Meyve Sebze ve Kuru Gıdada İthalatı Tamamen Durdurabilir
Rusya'nın 7 yıldır uyguladığı 'ihracatçı listesi' uygulamasının sona ermesiyle, yaş meyve, sebze ve kuru gıda ithalatını, firmalara ceza vermek yerine tamamen durdurabileceği ifade ediliyor.
Rusya'nın 7 yıldır uyguladığı 'ihracatçı listesi' uygulamasının sona ermesiyle, yaş meyve, sebze ve kuru gıda ithalatını, firmalara ceza vermek yerine tamamen durdurabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Dunya.com
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