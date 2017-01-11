Rusya, Yaptırımlı Ürünlerin İmha Gerekçelerini Açıkladı

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Rusya'ya girişi yasak olan ürünlerin imha edilmesinin bu ürünlerin ithalatını önlemenin tek yolu olduğunu bildirdi.



Dankvert "Rossiyskaya Gazeta"ya verdiği röportajda, "Tabi ki, ürünleri imha etmek en iyi seçenek değil. Fakat devletin bunu bu tür ihlallerin önüne geçmek için yaptığını anlamanız gerek. Bu, yasak ürünlerin ülkemize girişini önlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.



Dankvert şu şekilde devam etti:



"Eğer imha etmezsek, ürünleri dağıtmaya çalışırsak bu görevi üstlenecek 20 devlet adamını görevlendirmemiz gerek. Bildiğim kadarıyla, bu sistem sadece bizde kullanılmıyor. Belgeleri olmayan yasadışı ürünler diğer ülkelerde de imha ediliyor." - Moskova