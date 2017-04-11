Rusya'ya Yeni Yaptırımlarda G7'de Görüş Ayrılığı: Türkiye de Rusya'nın İzole Edilemeyeceğini...
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Esad rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısının ardından gündeme getirilen Rusya'ya ek yaptırımlara ilişkin, "G7 buna karar verme merci değildir" dedi ve Türkiye ile Körfez ülkelerinin de Rusya'nın izole edilmemesinden yana olduğunu söyledi.
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Esad rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısının ardından gündeme getirilen Rusya'ya ek yaptırımlara ilişkin, "G7 buna karar verme merci değildir" dedi ve Türkiye ile Körfez ülkelerinin de Rusya'nın izole edilmemesinden yana olduğunu söyledi. Bu arada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen Suriye özel oturumuna katıldı.
Gelecek ay İtalya'da yapılacak olan G7 Zirvesi öncesi üye ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve İtalya'nın dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün ve bugün Lucca kentinde bir araya geldi.
ÇAVUŞOĞLU, SURİYE ÖZEL OTURUMUNA KATILDI
Angelino Alfano'nun çağrısı üzerine bu sabah erken saatlerde Suriye meselesinde ortak bir çizgi belirlemek için özel bir oturum düzenlendi.
Olağanüstü toplantıya, G7 bakanları ve Mogherini'nin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdünlü mevkidaşları ile Katar'ın Suriye özel temsilcisi de katıldı.
Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından, "İtalya'daki Fikirdaş Ülkeler Toplantısında, Suriye'deki son gelişmeleri ve önümüzdeki dönemi değerlendirdik" iletisini paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, yine toplantı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de Suriye'deki durumun ve atılacak adımların değerlendirmesini yaptıklarını da aktardı.
ALFANO: G7, RUSYA'YA YPTIRIMA KARAR MERCİ DEĞİLDİR
İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "G7 ülkeleri ve 4 Körfez ülkesi ile Türkiye'yle Suriye üzerine yaptığımız olağanüstü toplantı çok faydalı oldu. Siyasi süreç, bu krizde tek çözümdür" ifadesini kullandı.
Daha sonra İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Alfano, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiası üzerine ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yönelik düzenlediği operasyona değinerek, "ABD'nin operasyonunun ardından Suriye'de siyasi süreç yönünde yeni bir şart oluşturmak için fırsat penceresi açıldı ki bunu tek çözüm olarak görüyoruz" diye konuştu.
Beşar Esad'ın geleceğine bir günde karar veremeyeceklerini dile getiren Alfano, "Bu, daha geniş bir tartışmanın parçasıdır. Biz İtalya olarak hep, Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğinden yana olduk" dedi.
Alfano, kimyasal silah kullanan Esad rejimini destekleyen Rusya'ya yönelik Ukrayna krizinin ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımlara yenilerinin eklenmesi tezine karşı çıkarak, "G7, buna karar verme merci değildir" ifadesini kullandı.
"RUSYA, SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNE DAHİL EDİLMELİ"
Alfano, Suriye'de siyasi çözüm için Rusya'yla diyalogu sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "G7 dışişleri bakanları ile Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katarlı meslektaşlarım,
Rusya'nın izole edilemeyeceği konusunda önemli ölçüde birleşti ve mümkün olduğunca onun Suriye'de geçiş sürecine dahil edilmesinden yana" diye konuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Esad'a verdiği destekten ötürü Rusya'ya yaptırımların genişletilmesi görüşünü ortaya atmıştı. İtalya'nın yanı sıra, Almanya'nın da bu yaklaşıma karşı çıktığı belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
G7 Zirvesindeki toplantıdan görüntüler - Roma