Rusya'ya Uygulanan Yaptırımların Kısa Vadede Kalkacağına İnanmıyorum"

– Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, batının uyguladığı yaptırımların ve Rusya'nın ambargosunun "yarın" kaldırılacağına inanmadığını ve bu önlemlerin bir süre daha devam edeceğini bildirdi.



Dvorkoviç Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bir garanti veremez. Yaptırımlar sürekli uygulanabilir veya belirli koşullarda yarın kaldırılabilir. Tabi ki bu önlemlerin yarın kaldırılacağına inanmıyorum. Fakat ne kadar devam eder söylemek zor" dedi.



Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın ambargosu 2014 yılından bu yana devam ediyor.



Daha önce Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rusya'nın henüz ambargoyu kaldırmayı planlamadığını belirterek, "Partnerlerimiz bizim tavrımızı değiştirmemiz için hiç çaba sarf etmiyorlar" dedi. - Moskova