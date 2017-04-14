Rusya, Vize Krizinin Ardından Eurovision'dan Çekilme Kararı Aldı

Rusya'nın Eurovision yarışmacısı Julia Samoilova'ya, Ukrayna vizesi verilmemesi üzerine yarışmanın Rusya'da yayınlanmayacağı açıklandı.



Spinal kas atrofisi rahatsızlığı nedeniyle çocukluğundan beri tekerlekli sandalyeyle hareket eden Julia Samoilova bu yıl Rusya'yı Eurovision'da temsil edecek sanatçı olarak belirlenmişti. Daha önce Rusya'da düzenlenen 2014 Soçi Kış Paralimpik Oyunları'nın açılış seremonisinde sahne alan Julia, Kırım'a gittiği gerekçesiyle Ukrayna'dan vize alamamış ve bu sebeple iki ülke arasında gerginlik oluşmuştu.



Avrupa Yayın Birliği (EBU) bunun üzerine Rusya'nın yarışmada yer alma şansının kalmadığını açıkladı. EBU Ukrayna'nın bu adımını kınayarak yarışmayı politikleştirmeme çağrısında bulunmuştu.



Ukrayna'nın yasağının ardından EBU, bazı alternatifler önermiş, Julia Samoilova'nın Rusya'da bir stüdyodan yarışmaya katılarak yayın yapmasını veya Rusya'nın başka bir aday göstermesini önermişti.



Fakat Rus televizyonu bu iki öneriyi de reddederek yarışmayı yayınlamamaya karar verdi.